Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 10 aprile: Jeno Eugen Vinyei ed altre ricorrenze

10edricorrenzeTerzino, ma in grado di ricoprire più ruoli. Un giocatore moderno per quegli anni. “Di certo è stato tra i più grandi terzini della storia del club azzurro”, scrivono Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo nel volume ‘Il Napoli dalla A alla Z’. Il 101955realizzava l’ultima rete con la maglia del Napoli.Quel dì compiva trent’anni Dobromir Tashkov, tre volte capocannoniere del campionato bulgaro. La Coppa Italia di C vinta dal Rimini: un pensiero a Marcello Marchi, due stagioni con in Serie B con i romagnoli e cheavrebbe festeggiato settant’anni. Torniamo a quel 101955, quando Giuseppe Secchi metteva a segno l’ultimo gol con la casacca della Triestina.GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)L'articolo, 10edproviene da Gli Eroi del Calcio.