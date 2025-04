Metropolitanmagazine.it - Il Saturday Night Live sbarca nel Regno Unito nel 2026 su Sky UK

L’istituzione comica della NBC(“SNL”) attraversa l’oceano per lanciare un’edizione britannica in collaborazione con Sky. L’iconico spettacolo di sketch, pietra miliare della cultura pop americana dal 1975, debutterà con il “UK” nel, portando il suo caratteristico mix di satira politica, imitazioni ed esibizioni musicali al pubblico britannico e irlandese. Lorne Michaels, ideatore del “SNL”, creatore della serie originale della NBC, sarà produttore esecutivo dell’adattamento britannico, pur continuando a guidare la serie madre americana. La versione londinese seguirà lo stesso format in diretta che ha reso “SNL” un colosso culturale per quasi cinquant’anni.Foto dal film “”“Per oltre 50 anni, ‘’ ha occupato un posto unico nella TV e nella nostra cultura collettiva, riflettendo e creando il dibattito globale, il tutto sotto la magistrale guida comica di Lorne Michaels“, ha dichiarato Cecile Frot-Coutaz, CEO di Sky Studios e Chief Content Officer di Sky.