Thesocialpost.it - Strage di Ustica, L’Espresso: “L’aereo fu centrato da un caccia Usa che inseguiva un Mig libico”

Una nuova inchiesta giornalistica riaccende i riflettori sulladi, il disastro aereo del 27 giugno 1980 in cui persero la vita 81 persone a bordo del volo IH870 dell’Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo. A distanza di oltre quarant’anni, l’inchiesta curata da Paolo Biondani e pubblicata dapunta in modo deciso verso una pista americana.Leggi anche:di: ministeri della Difesa e dei Trasporti condannatiNon fu un attentato né un missileSecondo quanto anticipato nell’editoriale del direttore Emilio Carelli, non vi sono tracce materiali di esplosioni, né interne né esterne al. Il DC-9 sarebbe stato inveceda unstatunitense impegnato in un’operazione di inseguimento contro un Mig. A supporto di questa tesi, le perizie tecniche, i resti del relitto e le testimonianze raccolte nel corso degli anni.