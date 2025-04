Ravennatoday.it - Settore energetico, l'Omc Med Energy Conference chiude con 15 mila visitatori

Leggi su Ravennatoday.it

Si è chiusa giovedì (10 aprile) l’edizione 2025 diand Exhibition, dando appuntamento dal 15 al 17 aprile 2027. Un evento che, come ha citato la presidente Francesca Zarri, “si è confermato ancora una volta come la piattaforma del cambiamento per il