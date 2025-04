Tvplay.it - Juventus, svolta improvvisa: no a Osimhen, il nuovo centravanti arriva dalla Serie A

Leggi su Tvplay.it

Chi sarà ildellain vista della prossima stagione? È questa la domanda che continuano a porsi tutti i tifosi bianconeri, soprattutto in caso di cessione ormai quasi certa di Vlahovic e la fine del prestito di Kolo MuaniIl calciomercato dellaè già pronto a entrare nel vivo in vista della prossima sessione estiva. Punto interrogativo sul capitolo cessioni, con Vlahovic sempre più vicino all’addio dopo il mancato accordo per il rinnovo contrattuale. Giuntoli e la società bianconera, quindi, potrebbero lavorare fin da subito per l’addio dell’attaccante serbo, il quale andrà in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno 2026. La, infatti, potrebbe accelerare la sua cessione per evitare di perderlo a costo zero tra circa 14 mesi.: no a, ilA (LaPresse) TvPlay.