Le bufale di Adrien Bocquet sulla strage di Bucha al Consiglio di Sicurezza dell’ONU

Leggi su Open.online

Come ogni anno, il Cremlino tenta di negare le proprie responsabilità nelladi. L’ultimo tentativo, datato 2 aprile 2025, riguarda l’intervento del propagandista e diffusore di fake news francesedurante una riunione dei membri deldidelle Nazioni Unite, un vero e proprio riciclo di fake news e teorie del complotto ampiamente smentite da anni.Per chi ha frettanon è mai stato a. Il suo primo ingresso registrato in Ucraina risale al 4 aprile 2022, giorni dopo la diffusione dei video della.Il rappresentante russo alle Nazioni Unite mostra un video pubblicato diffuso dalle autorità ucraine, alterato per nascondere la presenza di cadaveri nelle strade.Indagini indipendenti, inclusa quella condotta da Bellingcat, hanno verificato l’autenticità delle immagini satellitari e delle testimonianze che documentano i crimini commessi adurante l’occupazione russa.