Internews24.com - Sala spiega: «Nuovo San Siro? Dobbiamo aspettare la chiusura del bando, credo che prima di Pasqua…»

di RedazioneIl sindaco di Milano, Beppe, è tornato a parlare del tema legato alla costruzione delSanper Inter e MilanA margine della cerimonia per CityWave di ieri, il sindaco di Milano, Beppe, ha dettato le tempistiche per ilSan, il progetto a cui stanno lavorando Inter e Milan, proprio in sintonia con il Comune meneghino. Di seguito le sue dichiarazioni riportate oggi da Il Giorno.SUL TEMA SANPER INTER E MILAN – «innanzitutto ladelpubblico, però già nelle prossime settimane comincerà un preliminare.chedi Pasqua ci sarà una conferenza di servizio preliminare».Sulla questione delimpianto sportivo per i nerazzurri e per i rossoneri, oggi il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è intervenuto così.