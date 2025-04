Thesocialpost.it - M5S, il sospetto di Calenda su Conte: “Dietro la parola pace si nasconde vicinanza a Mosca, Putin ha quinte colonne ovunque”

“Dovremmo smettere di parlare di cose di cui non frega nulla a nessuno, mettere da parte riforme dannose e concentrarci sull’economia, altrimenti andremmo a gambe all’aria”. È il messaggio lanciato da Carlo, segretario di Azione, rispondendo ai cronisti in piazza Montecitorio.Leggi anche: Corteo M5S a Roma,: “Il piano di riarmo è follia”Le accuse gravissime diNel mirino del leader centrista finisce ancora una volta il Movimento 5 Stelle, reo – secondo– di aver chiesto l’audizione in commissione al Senato dell’ambasciatore russo sul tema delle interferenze straniere: “Hanno chiamato il rappresentante del Paese che più di tutti fa interferenze.lasiuna fortealle ragioni di”, ha affermato.ha poi avvertito: “Dovrebbe essere una ragione per stare molto lontani dal Movimento 5 Stelle.