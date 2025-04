Imiglioridififa.com - POTM: Artem Dovbyk è il miglior giocatore di Serie A di Marzo per EA FC 25

Nuovo appuntamento con le SBC di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata alargentino della Romauscita in data 10 aprile 2025.Completa questa SBC per ottenere premi non scambiabili.Numero sfide: 4Premio: 1xNon scambiab.Plus+: ATT: TorrePlus++: ATT: Attaccante avanzato, rapaceScadenza: 8 maggioCosto delle sfide al momento dell’uscita: 57.000 Crediti circaAPremio: 1x Small Electrum Players PackA Enilive: Min 1 gioc.Min. 1 ogg.Squadra della settimana (TOTW)Valutazione squadra: min 82Rosa 83Premio: 1x x2 Players PackValutazione squadra: min 83Forma smagliantePremio: 1x Small Gold Players PackMin.