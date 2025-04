361magazine.com - Agata Samperi: sogno un ruolo complesso in cui mettermi alla prova

Parla l’attriceTalento, impegno e studio: questo è il mantra diche, nonostante la giovane età, ha già alle spalle esperienze di tutto rispetto: un videoclip, un cortometraggio, la serie TV “Se potessi dirti addio”, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, e il film sul grande schermo “Cortina Express”. La passione diper la recitazione nasce quando è solo una bambina, ma con le idee molto chiare su quello che vuole per il suo futuro professionale.“Amo i ruoli complessi che ti danno modo di scavare a fondo dentro te stesso e nel personaggio in modo da diventare una cosa sola. Sono anche appassionata del genere true crime, mi piacerebbe anche interpretare unda investigatrice”, dichiarache è anche molto impegnata nel sociale. Ha vissuto un’esperienza molto intensa in Ucraina.