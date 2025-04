Laspunta.it - Anagni: anniversario della Polizia, è qui la festa

Una giornata di grande valore simbolico e civile ha attraversato oggi le strade e le piazzeCittà dei Papi.ha infatti avuto l’onore di ospitare le celebrazioni per il 173°fondazionedi Stato, trasformandosi per un giorno nel cuore pulsantelegalità esicurezza. La cerimonia, organizzata in sinergia con la Questura di Frosinone e patrocinata dal Comune di, ha visto la partecipazione delle più alte autorità civili, religiose e militariprovincia. Dieci stand tematici hanno offerto ai cittadini, grandi e piccoli, l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini in divisa: dallaScientifica alla Stradale, dalla Ferroviaria alla Postale e Cibernetica, fino alle Squadre Volanti e Mobili.