Thesocialpost.it - “Giustizia per Mattia”: inizia a Istanbul il processo per l’omicidio del 14enne italo-turco, profanata la tomba

, 10 aprile 2025 – In centinaia si sono radunati davanti al tribunale diper chiedere a gran voceperAhmet Minguzzi, il ragazzo di 14 anni morto dopo essere stato aggredito lo scorso 24 gennaio in una strada del centro. Con cartelli, fiori, lacrime e abbracci, la folla – composta in gran parte da donne, giovani e anziane – ha dato vita a una manifestazione pacifica ma carica di dolore e rabbia.Alcune tenevano in mano una foto del giovane, altre stringevano cartelli con la scritta “Fiore”, il soprannome con cui la madre, Yasemin Ak?nc?lar, lo chiamava affettuosamente. Un gruppo, in disparte, ha pregato in silenzio mentre altri si abbracciavano tra le lacrime. A unirli, la memoria di un ragazzo descritto da tutti come sensibile e gentile, e il desiderio di vedere puniti i colpevoli.