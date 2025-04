RAI1 | ALESSIA MANCINI CONDUTTRICE DI CAMPER IN VIAGGIO ASSIEME A TINTO ANTEPRIMA

RAI1, che accompagnerà il pubblico anche nei mesi più caldi.Se Estate in Diretta vedrà la presenza di Gianluca Semprini insieme alla new entry Greta Mauro, Unomattina Estate riconferma Alessandro Greco, che sarà affiancato dalla talentuosa Carolina Rey, a CAMPER ritroveremo il carismatico Peppone, e una grande novità riguarda proprio lo spin-off che precede quest'ultimo.Oggi BubinoBlog è in grado di anticipare la new entry alla guida di "CAMPER in VIAGGIO", ALESSIA MANCINI. Sarà lei la CONDUTTRICE, insieme a TINTO, del format mattutino dedicato ai grandi viaggi.

