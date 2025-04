Ruspe in azione a Centocelle dopo l' ex scuola ancora demolizioni per costruire nuovi appartamenti

Ruspe in azione a Centocelle. Oltre alla demolizione dell'ex scuola Amerigo Vespucci, infatti, c'è un altro cantiere che, in questi giorni, sta incuriosendo (e dividendo) i residenti del quartiere. Si tratta della demolizione del palazzo in via dei Castani.

L'ex scuola di Centocelle sarà demolita. Al suo posto arriveranno 56 nuovi appartamenti. Centocelle via le lamiere nell'area degli ex autodemolitori. All’orizzonte torna a vedersi il parco archeologico. Via il “muro” sulla Togliatti. Centocelle si riprende il parco. Centocelle si riprende una parte del parco: via le lamiere degli autodemolitori su viale Togliatti. Parco di Centocelle, su viale Palmiro Togliatti al posto delle lamiere arriva la nuova recinzione. Ne parlano su altre fonti

