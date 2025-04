Gqitalia.it - Post Mortem, il nuovo album dei Cani, uscito a sorpresa dopo quasi 10 anni di silenzio, è una botta di dopamina che fa girare la testa

Buongiorno, è! Undeiapparteneva alla lista delle cose su cui avevamo smesso di sperare. Un po’ per rassegnazione, un po’ perché sembrava giusto così Naturalmente c’ero quando i primissimi singoli I pariolini di 18e Le velleità hanno iniziato a circolare su YouTube. E c’ero quando Contessa saliva ancora sul palco con il volto coperto, in line-up a festival che oggi neanche esistono più. Ero scettico e reagivo male all’hype, ma si capiva che qualcosa di grande fosse imminente.Oggi,quindici, il mio Instagram è dimonotematico come lo era Facebook all’epoca. Una nuova e imprevedibile razione diche siamo subito corsi a condividere.è il primo disco di ineditiun decennio diche ha fatto seguito all’apice raggiunto con Aurora.