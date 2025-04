Thesocialpost.it - Milano, piomba un gatto dal cielo: colpita in testa l’attrice triestina Zita Fusco

Leggi su Thesocialpost.it

– Un episodio tanto surreale quanto reale ha sconvolto la tranquilla giornata di, attriceed ex allieva di Amici. Mentre si trovava in fila davanti a una pasticceria milanese, è statain pieno da unnero di sette chili, caduto da un’altezza di circa tre piani. Una scena da film comico, se non fosse per le conseguenze fisiche riportate dalla donna.«È stato come un mattone caduto dall’alto»La stessa, intervistata dal Piccolo di Trieste, ha raccontato i drammatici istanti dell’impatto: «Ho sentito un colpo fortissimo, mi sono accasciata, non riuscivo a vedere bene, le forze mi hanno abbandonata». Accanto a lei, il marito, che ha descritto il rumore come «un mattoneto dal».Il momento di shock: «Ho visto il pelo nero e ho capito»Dopo i primi momenti di stordimento, la verità è apparsa in tutta la sua assurdità: «Me lo sono ritrovata addosso, ho visto il pelo nero.