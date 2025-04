Magic - L' Adunanza | il film dal gioco di carte ha trovato un regista

A febbraio si era sparsa la notizia di un adattamento cinematografico e seriale del gioco di carte Hasbro Magic: The Gathering. Ora si sa chi con ogni probabilità dirigerà il film.

