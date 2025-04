Donnapop.it - Sapevate che Stefano D’Orazio aveva una figlia mai riconosciuta? Ecco chi è, annullato il testamento

La notizia delladiha suscitato grande stupore. Il Tribunale di Roma ha stabilito che Francesca Michelon, una 40enne che fino a oggi non era mai statadal celebre batterista dei Pooh, è ufficialmente suabiologica.Questo risultato arriva a conclusione di un lungo e complesso processo legale, nel quale sono stati condotti test del DNA su alcuni reperti biologici conservati in strutture ospedaliere. Il musicista, purtroppo deceduto nel 2020 per complicazioni dovute al Covid, nonmai riconosciuto Francesca durante la sua vita.La notizia, riportata dal Corriere della Sera, getta nuova luce sulla sua famiglia e apre scenari legali che ora coinvolgono anche l’eredità di.Il Tribunale ha così stabilito: Francesca Michelon èdiIl giudizio del tribunale hailpubblico redatto danel 2016, che fino a oggiescluso Francesca Michelon dagli eredi, riconoscendo invece i diritti della vedova Tiziana Giardoni.