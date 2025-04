Romadailynews.it - Cina: ridurra’ importazioni di film USA dopo aumento dazi

Leggi su Romadailynews.it

Laoggi ha annunciato un piano per ridurre moderatamente il numero distatunitensi importati. Un portavoce dell’Amministrazione cinematografica cinese ha dichiarato che l’aggiustamento segue i principi del mercato e riflette le preferenze del pubblico, poiche’ i recenti aumenti deisullecinesi da parte degli Stati Uniti sono destinati ad avere un impatto sull’interesse del pubblico cinese verso istatunitensi. Come secondo mercato cinematografico al mondo, laha sempre perseguito un alto livello di apertura e introdurra’ un maggior numero dieccellenti da altri Paesi per soddisfare la domanda del mercato, ha dichiarato il portavoce. Agenzia Xinhua