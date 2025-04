Ilnapolista.it - Bagnaia: «Non tanto la vittoria a Austin, ma le sensazioni ritrovate mi hanno dato un boost»

Pecco, pilota Ducati, prima della conferenza stampa che apre il weekend del gp del Qatar, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.arriva dalladi: «Marc Marquez è l’obiettivo»«Non è cambiato niente alla fine. È vero che abbiam vinto ma la stagione è talmente lunga che siamo alla terza gara, quarta gara. Abbiamo lavorato come al solito. Certo, non è statalaa darmi un, ma leche ho ritrovato, di aver fatto un passo in avanti. Una pista comeandar così forte e poi vincere haun».Qatar pista amica:«Avvantaggiato no sicuramente, io penso che questa sia una pista dove tantissimi piloti vanno fato. Lo abbiamo visto negli scorsi dove aprire un gap e andare via non è mai stato facile, anche perché la gestione delle gomme qua è fondamentale, però si mi adatto meglio a questa pista.