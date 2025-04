Piange ogni giorno Lorenzo Spolverato crisi profonda dopo la separazione | come sta

Lorenzo Spolverato sta attraversando un periodo particolarmente difficile a seguito della separazione da Shaila Gatta, ex velina conosciuta durante la loro partecipazione al “Grande Fratello”. Attraverso una storia su Instagram, Lorenzo ha condiviso il suo stato d’animo, scrivendo: “Giorni difficili, ma grazie a tutti per il sostegno che mi date”. Fonti vicine a lui riportano che il giovane è profondamente addolorato, arrivando a Piangere quotidianamente per la fine della relazione.Shaila Gatta, dal canto suo, ha rilasciato dichiarazioni che gettano luce sulle motivazioni della rottura. In un’intervista al settimanale “Chi”, ha descritto la loro relazione come “tossica”, affermando: “Mi sentivo sempre in colpa, sbagliata. Ho chiesto troppe volte scusa. Ho dimenticato il mio valore”. Ha inoltre annunciato l’intenzione di pubblicare un libro ispirato alla loro storia, con l’obiettivo di raccontare la sua esperienza senza colpevolizzare nessuno. Tuttivip.it - “Piange ogni giorno”. Lorenzo Spolverato, crisi profonda dopo la separazione: come sta Leggi su Tuttivip.it sta attraversando un periodo particolarmente difficile a seguito dellada Shaila Gatta, ex velina conosciuta durante la loro partecipazione al “Grande Fratello”. Attraverso una storia su Instagram,ha condiviso il suo stato d’animo, scrivendo: “Giorni difficili, ma grazie a tutti per il sostegno che mi date”. Fonti vicine a lui riportano che il giovane èmente addolorato, arrivando are quotidianamente per la fine della relazione.Shaila Gatta, dal canto suo, ha rilasciato dichiarazioni che gettano luce sulle motivazioni della rottura. In un’intervista al settimanale “Chi”, ha descritto la loro relazione“tossica”, affermando: “Mi sentivo sempre in colpa, sbagliata. Ho chiesto troppe volte scusa. Ho dimenticato il mio valore”. Ha inoltre annunciato l’intenzione di pubblicare un libro ispirato alla loro storia, con l’obiettivo di raccontare la sua esperienza senza colpevolizzare nessuno.

