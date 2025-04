Busitalia Veneto cresce il servizio che collega Padova all' aeroporto di Venezia

collegamento diretto tra la stazione di Padova e l'aeroporto Marco Polo di Venezia, offerto da Busitalia Veneto, conferma il suo successo con risultati sempre più incoraggianti.Nel periodo compreso tra giugno 2024 e febbraio 2025, il numero dei passeggeri è aumentato del 19% rispetto allo.

