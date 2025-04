A Borgo San Sergio l' incontro che spiega come difendersi dalle truffe

TRIESTE - Domani 11 aprile a partire dalle 17 alla biblioteca Mattioni di via Petracco è in programma un incontro che spiegherà come difendersi dalle truffe che ormai da diverso tempo stanno flagellando la città. Organizzato dal Dipartimento Scuola e educazione del Comune di Trieste assieme all'Arma dei carabinieri e alle cooperative LA.SE. e La Collina. L'ingresso è gratuito.

