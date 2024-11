Ilfattoquotidiano.it - Svelate le cause della morte della top model Georgina Cooper: “Si è sentita male mentre era in vacanza con suo marito”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È morta, a soli 46 anni, lo scorso 21 ottobre. La celebre top, membro del movimento generazionale ‘Cool Britannia’ di cui faceva parte anche Kate Moss, era attiva soprattutto tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila. Periodo in cui ha raggiunto la fama mondiale, sfilando per brand internazionali come Fendi, Gucci, Giorgio Armani e Versace, ed è presto diventata tra le più note e amatelesua generazione.Laè morta durante un viaggio sull’isola greca di Kos, dove si trovava ininsieme a suoNigel, con cui si era sposata soltanto pochi mesi prima. Solo adesso, però, sono state rese note ledel decesso: secondo il Daily Mail, infatti,sarebbe morta a causa di una cirrosi epatica e di una emoraggia interna.“Si èil giorno prima del volo di ritorno – spiega una fonte al MailOnline -.