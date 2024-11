Canottaggio Tizzano nuovo presidente della Federazione | si chiude l’era Abbagnale

Leggi su Sportface.it

Davideè ilItaliana. A Pisa l’assembleaFIC ha elettocon 140 voti (52,04%), contro i 128 voti (47,58%) ottenuti daluscente Giuseppe. Sicosìdel due volte oro olimpico alla guida, di cui è statodal 2012 ad oggi. “Credo che quest’Assemblea, con 269 voti presenti sul totale di 271, sia stata una delle assemblee più partecipate di sempre nella storiaItaliana, e questo è un segnale di grande democrazia, vitalità e partecipazione“, ha commentato il neoDavide.“Grazie a tutti i delegati e le delegate che hanno partecipato dal vivo, perché non è mai facile impegnarsi fisicamente – ha aggiunto il classe 1968, che rimarrà in carica per il quadriennio 2025-2028 -.