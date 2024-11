Sanità | all’ospedale Cardarelli nuova area per i codici arancione

Leggi su Ildenaro.it

Dal lunedì prossimo il Pronto soccorso delpotrà contare sulla rinnovata sala per iarancioni: circa 200 metri quadrati ristrutturati e ripensati per accogliere i pazienti che presentano una condizione di urgenza indifferibile, un rischio di rapida compromissione di una o più funzioni vitali. I lavori in quest’erano partiti ad inizio settembre e sono stati portati avanti senza interrompere le attività assistenziali del Pronto soccorso. Questa tranche ha fatto seguito ai precedenti interventi che avevano riguardato l’di arrivo dei mezzi di soccorso, la zona pretriage, la zona accoglienza esterna, gli ambienti dedicati averdi e all’ambulatorio di ortopedia. L’intera attività di ristrutturazione ha preso il via a marzo 2023 e tutti gli interventi sono stati diluiti nel tempo, così da far convivere le attività assistenziali con quelle di rifunzionalizzazione e riqualificazione degli spazi.