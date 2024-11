Anteprima24.it - VERSO LE REGIONALI 202/ Il PD riscopre la forza della coalizione, caccia al candidato ‘unitario’: via al toto-nomi

Tempo di lettura: 2 minuti“Una vittoriasquadra, ma soprattutto dell’unione del nostro partito” il commento di Elly Schlein sulle vittorie in Umbria ed Emilia Romagna, fa eco anche dalle parti di Palazzo Santa Lucia. Un duplice messaggio, ai dirigenti piddini e agli alleati, con il mirino puntato sugli appuntamenti del duemilaventicinque in Campania, Veneto, Toscana, Puglia, Marche e Valle d’Aosta. Se al Centro-Nord la strada sembra già chiara, è il Sud a preoccupare il Nazareno con la questione Vincenzo De Luca e terzo mandato che continua a tenere banco. Il richiamo alla vittoria diè un segnale chiaro, nonostante i risultati modesti degli alleati. Numeri alla mano, sia in Umbria che Emilia Romagna, il Partito Democratico è stato catalizzatore di voti all’interno del centrosinistra, ma sicuramente le due vittorie sono state favorite anche da un’unione interna ed esterna che non si era percepita il Liguria.