Isaechia.it - Grande Fratello, Antonio e Giovanni (presunti flirt di Federica Petagna) fanno una diretta insieme e svelano nuovi retroscena

Leggi su Isaechia.it

, attuale concorrente del, è nel mirino di parecchi rumors a proposito della sua vita sentimentale.La sua situazione amorosa è di per sé ingarbugliata: si trova nella Casa con il suo ex Alfonso D’Apice (che ultimamente di “ex” ha ben poco) e con il suo attuale, Stefano Tediosi.Di fatto però, nell’ultima puntata del reality, l’abbiamo vista tanto confusa da volersi distaccare da entrambi per prendersi del tempo per sé. La sua priorità sembrava infatti concedersi degli attimi di riflessione.Nel frattempo il suo nome, fuori dalle quattro mura gieffine e successivamente anche dentro, è stato associato almeno ad un altro paio. Si tratta diDe Rosa, che come Stefano è stato un tentatore di Temptation Island, edFico. Quest’ultimo, nel corso delladi lunedì, ha avuto modo di fare il suo temporaneo ingresso nella Casa per confrontare la propria versione dei fatti con quella di, la quale nega e smentisce qualsiasi suo avvicinamento ai ragazzi appena citati.