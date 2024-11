Veneto Salvini | priorità Lega avere candidato Governatore nostro

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 20 nov. (askanews) – “Lanostra è quella diundellaalla guida delalle prossime regionali”. Lo ha detto il leader della, Matteo, al termine del consiglio federale del partito che si è svolto oggi a Montecitorio. “Questo benedetto terzo mandato sarebbe positivo non per me ma per la democrazia. Io continuo a ritenere che negare la possibilità di ri-scegliere un bravo sindaco o unè un errore”, ha aggiuntoriferendosi all’eventuale terzo mandato delleghista delLuca Zaia. A chi gli ricorda che la norma per il terzo mandato oramai è stata bocciata in Senato dice “che se non ci sarà alcuna possibilità di un terzo mandato, il centrodestra si metterebbe al tavolo e farebbe altri ragionamenti”. L'articoloproviene da Ildenaro.