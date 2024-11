Ilrestodelcarlino.it - Il vento fa paura, una raffica di chiusure. Stop a ruota, parchi, cimiteri e impianti sportivi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’allerta arancione diramata dalla Protezione civile nella giornata di ieri porterà per la prima volta a fermare anche lapanoramica di Ancona, simbolo per eccellenza delle ultime stagioni festive natalizie del capoluogo. Ieri sera il sindaco Daniele Silvetti ha emesso un’ordinanza in tal senso. Laè solo una delle strutture che dovrà necessariamente subire limitazioni. L’atto, predisposto sulla base delle indicazioni della Protezione Civile che prevede per la giornata di oggi su Ancona e buona parte della zona costiera e collinare raffiche diforte e mare in burrasca fino a tempesta, si è reso necessario per salvaguardare l’incolumità delle persone ed evitare di trovarsi in situazioni di pericolo contingente. Oltre alladi piazza Cavour, Silvetti ha chiuso anche, giardini pubblici e"per motivi di pubblica incolumità", raccomandando alla popolazione e "alle imprese edili con cantieri allestiti con impalcature per la stessa giornata del 20 novembre 2024" massima attenzione e cautela.