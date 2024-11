È sempre Melodi mania | la premier Meloni incontra il presidente indiano Narendra Modi al G20 in Brasile E il web impazzisce

Leggi su Open.online

Incontri istituzionali che diventano fantasiosi appuntamenti o comunque pretesti per rilanciare trend social. La “”, l’improbabile relazione tra laGiorgiae il, aggiunge una nuova foto al suo album con l’incontro tra i due leader in occasione del G20 a Rio de Janeiro (). Centinaia i commenti da parte di utenti indiani sotto al post condiviso dalladel Consiglio: «= Love (amore, ndr)», scrive uno, «hato i presidenti di diversi Paesi, ma ha pubblicato solo una foto con lui», scrive un altro. Le fantasie social riaffiorano a ogni occasione e incontro ufficiale tra i due: quandoha fatto gli auguri al popoloper il giorno di indipendenza del Paese, durante il G7 in Puglia e alla Cop28 di Dubai.