Ilgiorno.it - Stash racconta il furto degli orologi: “Li stavo portando in banca, forse mi seguivano”

Una storia su Instagram, come usa in questi casi, perre una disavventura. Come molti altri vip e artisti prima di lui, anche– all’anargrafe Antonio Fiordispino – ricorre ai social media per descrivere il disorientamento e la paura per ildella borsa subito a Milano, in via Civitali, quando alla guida del suo Suv è stato avvicinato da una coppia di insospettabili malintenzionati che con la scusa del “gatto finito sotto l’auto” lo hanno distratto, rubando lo zaino che conteneva quattro cronografi da centinaia di migliaia di euro, il pc e altri effetti personali. Per fortuna, l'artista ha avuto la freddezza di scattare una foto alla macchina dei due sconosciuti, permettendo alla polizia di identificarli, denunciarli e restituirgli il maltolto. Il racconto Per questo i toni sono più di sollievo che di rabbia: “Mi state scrivendo in tanti per la notizia di stamattina.