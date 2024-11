.com - Pallamano A Gold / Arriva l’ora del derby: domani si gioca Camerano-Chiaravalle

Sialle 19.30 al PalaPrincipi di, l’ex Sanchez carica gli ospiti: “Dobbiamo puntare al bottino pieno per migliorare la classifica. Una gara sentita ma uguale alle altre: dovremo dare il massimo”, 19 novembre 2024 – Publiesse, ancora voi. Impegno infrasettimanale per il roster guidato da coach Andrea Guidotti,il recupero della nona giornata di Serie Adi. È tempo di: i biancoblu tornano in azione, al PalaPrincipi di, alle ore 19,30. Per tutti coloro che non potranno partecipare alla trasferta: match visibile in diretta streaming (canale YouTube della Federazione).Le due formazioni si trovano di fronte per l’ennesima volta per undel tutto inedito in Serie A. Il portiere Mario Sanchez, ex di giornata, striglia l’ambiente dopo la sconfitta di sabato scorso: “Sapevamo di vivere una gara tosta, il roster del Conversano è veramente forte.