Nations League 2024 2025 | la Germania passa in Ungheria pari Olanda in Bosnia

Lachiude il girone dicon un’altra vittoria, questa volta in, e venerdì l’Italia scoprirà se sarà la propria avversaria nel doppio confronto dei quarti di finale di marzo. La Mannschaft, insieme a Spagna e Portogallo, infatti, è una delle tre possibili rivali degli azzurri, e anche stasera ha dimostrato di essere una squadra quadrata e cinica, dalle molteplici risorse e camaleontica nel gioco, comunque sempre molto propositivo seguendo i dettagli del ct Nagelsmann. Al termine di una partita molto sofferta in quel di Budapest, però, i tedeschi sono riusciti a spuntarla grazie a un gol di Nmecha nel secondo tempo contro la formazione magiara guidata dall’italiano Marco Rossi che dovrà giocarsi lo spareggio per restare in Lega A contro una seconda classificata della Lega B.