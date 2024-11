.com - Sinner vince Atp Finals, quanto ha guadagnato Jannik: il nuovo ranking

(Adnkronos) –le Atp2024 e aggiunge un altro tassello ad una stagione strepitosa. L’azzurro, numero 1 del mondo, in finale oggi 17 novembre batte lo statunitense Taylor Fritz e corona un’annata ai limiti della perfezione. Il 23enne altoatesino conquista l’ottavo titolo stagionale, il 18esimo complessivo. L’annata aperta dal trionfo agli Australian Open si chiude, a livello Atp, con l’acuto nel torneo dei ‘maestri’. Il successo di Torino ha un peso notevole anche in chiave premi e. La vittoria contro Fritz corona il percorso diche nelleall’omba della Mole si laurea ‘campione dei campioni’ da imbattuto: 3 vittorie nel girone prima degli show in semifinale e in finale. La ricompensa è un assegno da 4,88 milioni di dollari, che consentono al miglior giocatore del pianeta di portare il prize money stagionale a 16,9 milioni di dollari.