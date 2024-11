Gaeta.it - Protesta indigena in Brasile: leader mondiali sommersi dalle acque del clima

Facebook WhatsAppTwitter Una manifestazione in occasione del vertice del G20 a Rio de Janeiro ha attirato l’attenzione sulla crisitica attraverso un’azione simbolica condotta da rappresentanti delle popolazioni indigene del. Con l’obiettivo di evidenziare la mancanza di impegno deipolitici di alcune delle maggiori potenze globali nella lotta al cambiamentotico, i manifestanti hanno scelto di sommergere nell’acqua ritratti giganti dei principali capi di Stato e di governo. Questa azione ha messo in luce le preoccupazioni delle comunità locali, che risentono in modo diretto degli effetti devastanti del riscaldamento globale.Dettagli dellae significato simbolicoLa manifestazione, che ha avuto luogo in un ambiente marino nei pressi di Rio de Janeiro, ha visto i ritratti dicome il presidente americano Joe Biden, il presidente cinese Xi Jinping, il presidente russo Vladimir Putin, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il primo ministro indiano Narendra Modi e il premier giapponese Shigeru Ishiba, immersi in acqua.