Zonawrestling.net - WWE: Karrion Kross risponde a Joe Gacy: “So che stai fingendo, sei un leader”

Lo scontro tra i Wyatt Sicks e il Final Testament si fa sempre più interessante: Bo Dallas e i suoi, dopo aver tormentato per settimane Chad Gable e gli American Made, hanno preso di mira Miz, che a sua volta ha stretto un’alleanza cone gli Authors of Pain. Una rivalità che sta dando modo a, soprattutto, di mostrare molta più personalità rispetto a quanto ha potuto fare finora, grazie anche a una serie di vignette pubblicate sui social media.“Joe”E proprio in una di queste vignette,ndo a un tweet di Joeche riportava semplicemente una GIF con scritto “Tick Tock”,ha attaccato direttamente l’exdello Schism, sostenendo che stia solo facendo finta di seguire Uncle Howdy, ma che sotto sotto sia ancora une che presto tradirà i suoi compagni.