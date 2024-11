Oasport.it - Nuoto, Campionati Italiani vasca corta: bene Curtis e Quadarella, gran sfida Frigo-Megli nei 200 sl. Fuori Pilato nei 200 rana

Chiusa la terza mattinata deiindi Riccione, con gli ultimi posti per le finali del pomeriggio decisi, che daranno anche la possibilità di staccare il pass per i prossimi Mondiali indi Budapest. In controllo Saranei 50 stile libero: è suo il miglior tempo in 24”11, rifilando ben quattro decimi a Silvia Di Pietro (24”54) e imponendosi come prima candidata per il pass iridato.invecedettanei 200: non è la sua distanza e si vede, chiudendo in 2’27”49, nona e prima delle escluse nella gara che vede Francesca Fangio favorita in 2’22”67, con oltre due secondi su Alessia Ferraguti, mentre nella gara maschile Alessandro Fusco si mette in pole per il titolo italiano con il suo tempo di 2’06”68. Bei segnali invece da Simonanel 400 stile libero: nella specialità che preferisce meno fa segnare il miglior tempo di 4’06”24, avanti ad Antonietta Cesarano che vorrebbe provare a insidiare la leadership della romana ma è lontana 2”19.