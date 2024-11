Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta in DIRETTA: Curtis agevolmente in finale nei 50 stile libero

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.19 Seconda batteria che va a Francesca Furfaro in 2:08.73.10.17 2:11.76 il tempo con cui Martina Biasioli si aggiudica il miglior tempo nella prima batteria.10.15 Passiamo ora ai 200 dorso femminili.10.14 I qualificati allaA nei 200 dorso uomini: Mora, Bacico, Brunella, Del Signore, Ciampi, Morello, Mazzieri, Rosa.10.13 Lorenzo Mora in scioltezza conquista il miglior tempo dell’eliminatoria con il crono di 1:53.62.10.10 1:55.17 il tempo con cui Matteo Ciampi si impone nella penultima heat.10.08 Daniele Del Signore vince la seconda batteria con il crono di 1:54.79.10.05 Il classe 2004 Jacopo Nuca si aggiudica la prima batteria in 1:57.63.10.04 Adesso spazio alle eliminatorie dei 200 dorso uomini.10.02 Le qualificate allaA nei 50, Di Pietro, Gaspard, Menicucci, Capretta, Ambler, Cocconcelli, Tarantino.