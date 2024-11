Errani Paolini-Aoyama Hozumi oggi in tv | orario canale e diretta streaming Italia-Giappone BJK Cup Finals 2024

Leggi su Sportface.it

affronterannonel match di doppio tra, match valido per i quarti delle BJK Cup. Dopo la parità al termine dei due incontri di singolare, sarà il doppio decisivo a decretare la compagine che proseguirà il suo cammino a Malaga, approdando in semifinale. A difendere i colori azzurri saranno Sara e Jasmine, protagoniste di unstrepitoso e determinate a regalare un’ultima soddisfazione ai tifosini. Ampiamente alla portata il match (ma comunque ostico) contro due specialiste come, vittoriose pochi giorni fa contro la Romania.SEGUI IL LIVETABELLONE E RISULTATIREGOLAMENTO E FORMATCALENDARIO E PROGRAMMA PARTITELa sfida tra le due coppie di doppio andrà in scena, sabato 16 novembre, come terzo match a partire dalle ore 10:00.