Taranto è Silvana La Rocca l’insegnante trovata morta nel giardino di casa | ipotesi omicidio

Una morte avvolta nel mistero quella diLa, insegnante in pensione di 73 anni risenza vita nella suaa Marina di Leporano, in provincia di.Il giallo della morte di, non si esclude alcuna pistaSecondo quanto trapelato finora, sul corpo della donna sarebbero state trovate anche delle ferite, causate probabilmente da un’arma da taglio. L’allarme sarebbe stato dato da un figlio della donna che, non riuscendo a contattarla ormai da ore, si è recato asua facendo il macabro e tragico ritrovamento. Il pm di turno, Salvatore Colella, ha disposto l’autopsia sul corpo della donna per provare a risalire alle cause della sua morte.Gli inquirenti per il momento non escludono nessuna pista, neanche quella dell’. L’ex professoressa era moglie di un operaio specializzato dell’Ilva, morto nel 2002 in un incidente sul lavoro, e da allora viveva da sola nella sua villetta di Marina di Leporano.