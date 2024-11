Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco dimissionario: "Ecco cos’è successo. Ripensarci? E’ tardi. C’è l’1% di possibilità"

Francesco Pirani, lei ha ufficialmente presentato le dimissioni in mano al prefetto: è stata una scelta dolorosa? "Ho solo preso atto, con dispiacere, della sfiducia che mi è stata data in Consiglio, anzi credo sia accaduto per ben quattro volte. Un qualcosa che ha bloccato l’attività amministrativa con atti importantissimi per la città che erano da approvare. Tutto questo in barba alle responsabilità che abbiamo nei confronti della città. Davanti a tutte queste divisioni e teatrini di parte della maggioranza, ho ritenuto di non dover continuare a prestare la mia faccia". Pirani facciamo un passo indietro. Lei è stato candidato aproprio dalle civiche "latiniane", la stessa parte con la quale lei ora è in rottura. "Certo. Loro avevano fatto le Primarie dove aveva vinto Antonelli, poi per divisioni interne il vincitore aveva fatto un passo di lato candidandosi da solo.