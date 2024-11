Oasport.it - Basket, serie A1 donne: è il giorno di Schio-Venezia, primo antipasto della lotta Scudetto

Una domenica di grandeinA femminile. Dopo la pausa per dare spazio alla Nazionale è il momentosettima giornata di campionato che prevede il big matchpalla a spicchi in rosa, tra le due squadre che si sono suddivisi gli ultimi sei campionati tra il 2018 e la scorsa estate: Reyere Famila. L’ultima finale, le due squadre ancora senza sconfitte ni questa fase di stagione regolare, con cinque vittorie e nessuna sconfitta. I due migliori attacchi e migliori difese del campionato, semplicemente le due squadre migliori del nostro campionato, con buona parteNazionale di Capobianco che si ritroverà in campo da avversaria dopo i due impegni in maglia azzurra con Grecia e Repubblica Ceca. Un, succosodi quanto potremo vedere a fine stagione.