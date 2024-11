Linkiesta.it - Novembre è il mese del giornalismo live de Linkiesta

Leggi su Linkiesta.it

La seconda metà disarà ricca di eventi e appuntamenti perEtc e Gastronomika. Ecco tutte le novità in arrivo.16, Teatro Franco Parenti, Le Ragioni di IsraeleAl Teatro Franco Parenti, alle 19:30, ci sarà la presentazione del libro “Le ragioni di Israele” (edito daBooks), con gli autori Riccardo Galletti e Roberto Sajeva, in compagnia di Stefano Parisi e Andrée Ruth Shammah. Ingresso libero, per maggiori informazioni clicca su questo link e puoi trovare “Le ragioni di Israele” suStore.18, Centro Brera, Colori spenti, mostra di arte e cultura ucrainaDal 18 al 28, il Centro Brera (via Formentini 10, Milano) ospiterà un’esposizione per raccontare i mille giorni dell’invasione russa e l’orrore della guerra attraverso le opere di tre artiste ucraine, Lyubov Panchenko, Polina Rayko e Zhanna Kadyrova.