Natale e parcheggi da urlo Atam si prepara agli arrivi

di Gaia Papi AREZZO Code epieni. La Città delè anche questo. E’ un po’ lo scotto che devono pagare le mete turistiche. E se Arezzo vuole scalare la classifica delle città più gettonate, deve pur accettare qualche seccatura. E a proposito diè pronta. "A disposizione 2467 posti tra Cadorna, Baldaccio e Mecenate, anzi no. Sono 2422, 45 posti alla Cadorna sono stati eliminati per i lavori in corso" spiega Carla Tavanti presidente dispa. Presidente quali sono i pronostici? "Quest’anno non ci sono ponti, come invece lo scorso anno in occasione dell’8 dicembre. Questo vuol dire che glisaranno molto più diluiti e quindi gestibili, con il clou delle presenze fino all’Immacolata, ed un successivo fisiologico calo". Di nuovo in campo ilo di Arezzo Fiere e Congressi.