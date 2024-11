Lanazione.it - Cinquanta coltellate. L’autopsia rivela la furia del killer sul muratore

Almeno 50, in un’aggressione iniziata in auto e con la vittima che ha tentato di scappare. Ricostruisce minuti d’infernoeseguita sul corpo di Salvatore Postiglione, ilucciso agiovedì scorso all’alba in un parcheggio de ’La Paciana’. L’esame è durato otto ore ed è stato eseguito da Eleonora Mezzetti; ha partecipato Sergio Scalise Pantuso, perito della famiglia della vittima, rappresentata dai legali Alberto Maria e Lucrezia Onori. "Un atto vile", è stata la reazione della vedova Postiglione, la signora Graziella, di fronte al numero impressionante di fendenti. La donna non esclude che l’assassino abbia agito con un complice. Il cadavere ha presentato almeno 50, non tutte della stessa profondità. Le lesioni mortali sono state quelle vascolari, una ventina, che hanno provocato un forte sanguinamento.