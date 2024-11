Quotidiano.net - Agricoltura, l'italia è sempre più green. In calo la vendita di agrofarmaci

Roma, 14 novembre 2024 – Il settore agricolono punta a consolidarsi come uno dei più sostenibili in Europa: in termini assoluti l’ha le emissioni complessive più basse rispetto ai Paesi Ue presi a confronto, tra cui Francia, Germania e Spagna. È quanto emerge dagli ultimi dati del terzo report dell’Osservatorio Agrofarma - Federchimica, presentato oggi a Roma, in cui vengono fornite informazioni sullo stato del comparto agricolono. Le emissioni di ammoniaca Tra le buone notizie, si registra anche una significativa riduzione dell’emissione di ammoniaca, principalmente derivante dai reflui zootecnici (feci e urina prodotti negli allevamenti) e dall’impiego di fertilizzanti chimici. Questa tendenza, in costantefin dagli anni '90, ha permesso all’di raggiungere con largo anticipo, già nel 2021, l’obiettivo di riduzione concordato con l'Unione europea per il 2030.