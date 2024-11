Lanazione.it - Giuliacarla Cecchi. Torna il premio per giovani stilisti

il, nato nel 2003 e dedicato aiaspirantidelle scuole di moda di tutto il mondo. Anche in questa X edizione, che si terrà domani sera alle 19 a Palazzo Spiga, molte sono state le proposte valutate dall’ideatrice del progetto, la stilista Pola(coadiuvata da una giuria qualificata), che sulle orme della madre, porta avanti l’atelier fiorentino fondato nel 1933. Per l’occasione verrà presentato il lookbook di, edito da GeniusLoci, con testi di Cristina Giorgetti, storica della moda, che mette in fila i capi iconici della stilista allora fotografati da Michael Doster. I concorrenti, selezionati in virtù della creatività e della fattibilità del capo, vengono dalle più importanti scuole di moda italiane, ma anche da Malesia, Singapore e Giappone: "È importante che a ogni progetto creativo corrisponda una realizzazione di qualità fedele all’idea del fashion designer" spiega Pola