Thesocialpost.it - Scossa di terremoto ai Campi Flegrei: magnitudo 1.7 registrata al largo di Bagnoli

Alle ore 17.48 di oggi, lunedì 11 novembre 2024, una lievedidi1.7 è stata rilevata aidai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Secondo le prime stime, l’epicentro è stato localizzato a 2,7 chilometri di profondità nella zona sommersa della caldera, nei pressi del pontile di. Sebbene il sisma non risulti particolarmente potente, la sua superficialità ha fatto sì che fosse avvertito in alcuni quartieri di Napoli, tra cuie Fuorigrotta. Le rilevazioni, tuttavia, sono ancora provvisorie e potrebbero subire modifiche nelle prossime ore.Fenomeno del bradisismo in fase di rallentamentoL’evento sismico si inserisce in un contesto di fenomeni legati al bradisismo flegreo, che negli ultimi mesi ha mostrato un sensibile rallentamento.