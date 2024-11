Violentata a 12 anni dal fratello maggiore mentre giocano alla PlayStation | Gli abusi nel giorno del 18esimo compleanno del ragazzo

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Una storia terrificante quella che arriva da Ostia, dove una ragazzina ha raccontato di aver subito delle violenze orribili da quando aveva 12. Secondo il suo racconto i genitori la ignoravano,ilche all’epoca aveva 18avrebbe abusato di lei. Questi orrori li ha raccontati la ragazza all’1-1-4, il numero antiviolenza dedicato ai minori, e il pm ha chiesto per il, oggi 24enne, 7e mezzo di carcere.I presuntiperpetrati dalLa ragazzina il 6 luglio del 2020 voleva presentare il fidanzatinomadre, con la quale ebbe però una brutta discussione. Fu allontanata dfamiglia e quindi decise di chiamare l’1-1-4, raccontando gliche avrebbe subito perdale il disagio vissuto all’interno delle 4 mura domestiche, come ad esempio il padre che girava nudo per casa, secondo le sue dichiarazioni.